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Угроза схода лавин сохраняется в горах Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Февраля 2023, 21:34
Угроза схода лавин сохраняется в горах Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области с 22 по 28 февраля сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС региона убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

Сообщается, что в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.


Алматинская область   Безопасность   ДЧС  
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