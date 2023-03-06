Угроза подтопления дворовых территорий в селе Кызылжар снята - ДЧС

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жителей села Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках. Ранее здесь из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 18:30 в селе Кызылжар угроза подтопления дворовых территорий снята. Объем воды упал. Однако согласно штормового предупреждения РГП «Казгидромет», угроза в виде выпадения осадков сохраняется. Возможен подъем уровня воды на внутрипоселковой арычной сети, которая может не справиться с объемом поступающей воды. В дневное время возможны небольшие переливы на дорожное полотно улицы Шыныбек», - сказал заместитель начальника ДЧС Жетысуской области Игорь Жуков.

Также местными исполнительными органами Кербулакского района и ДЧС области выше села Кызылжар проводились работы по прорытию отводного канала, протяженностью 1 км, шириной 1,5 метра, глубиной 2 метра для отвода талых вод с полей. Угроза подтопления дворовых территорий минимизирована. Работы завершены в полном объеме, талая вода в транзитном режиме поступает в реку Байгазы.

Ранее Игорь Жуков сообщил, что паводковая обстановка в Кербулакском и Алакольском районах стабилизировалась.