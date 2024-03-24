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    20:42, 23 Март 2024 | GMT +6

    Угроза обрушения дома в селе Бесагаш снята - МЧС

    кадр из видео МЧС
    Фото: кадр из видео МЧС

    Силами ТОО «КазГидроСпас» проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона в с. Бесагаш Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Принятыми мерами угроза обрушения дома и контейнера снята. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы.

    Под председательством акима области проведено внеплановое заседание и объявлено ЧС местного масштаба природного характера, даны конкретные поручения о необходимости принятия срочных мер по быстрой ликвидации последствий произошедшего.

    В ликвидации ЧС задействованы порядка 70 человек, около 25 единиц техники ДЧС, «Казселезащита», МИО, ДП, ТОО «КазГидроСпас».

    Напомним, 23 марта в 00:20 в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы.

    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Алматинская область Оползень
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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