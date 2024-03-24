Угроза обрушения дома в селе Бесагаш снята - МЧС

Силами ТОО «КазГидроСпас» проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона в с. Бесагаш Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Принятыми мерами угроза обрушения дома и контейнера снята. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы.

Под председательством акима области проведено внеплановое заседание и объявлено ЧС местного масштаба природного характера, даны конкретные поручения о необходимости принятия срочных мер по быстрой ликвидации последствий произошедшего.

В ликвидации ЧС задействованы порядка 70 человек, около 25 единиц техники ДЧС, «Казселезащита», МИО, ДП, ТОО «КазГидроСпас».

Напомним, 23 марта в 00:20 в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы.