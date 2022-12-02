Угроза нехватки мест в дошкольных учреждениях существует в столице

2 Декабря 2022, 14:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Директор Палаты предпринимателей г. Астаны Бейсен Жолболдиев поднял ряд проблемных вопросов, касающихся дошкольного воспитания в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, владельцы частных детских садов обеспокоены тем, что не смогут принять участие в конкурсе на получение госзаказа в декабре этого года, так как согласно изменившимся требованиям, помимо прочих документов, должны предоставить в составе конкурсной документации «лицензию на медицинскую деятельность при отсутствии договора на оказание медицинской помощи (медицинского обслуживания)».

«Наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения в полной мере позволяет функционировать частным дошкольным организациям. Медицинское обеспечение – это наличие медицинского работника в штате организации образования, при отсутствии медработника требуется договор с поликлиникой. Необходимость лицензии на медицинский кабинет не имеет обоснования», - отметил спикер на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы.

Кроме того, дошкольным организациям, функционирующим в арендуемых помещениях, не выведенных из жилого фонда по объективным причинам, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля отказывает в предоставлении санитарно-эпидемиологического заключения.

«В сложившейся ситуации возникает угроза нехватки дошкольных мест в городе, в среднем 15-16 тысяч детей могут остаться без места в частных детсадах», – добавил представитель палаты.