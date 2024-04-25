«Угостил коктейлем» и изнасиловал: суд Алматы вынес приговор по громкому делу

В районном суде № 2 Медеуского района Алматы вынесли приговор по громкому делу об изнасиловании 22-летней девушки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее на странице общественного фонда SVET в Instagram появилось видеообращение пострадавшей девушки по имени Элина. Она рассказала, что в марте 2023 года ее изнасиловал ее дальний знакомый.

— Это произошло после того, как мы с подругами отдыхали в баре. Ко мне подошел мой дальний знакомый и, попытавшись несколько раз завязать разговор, угостил алкогольным коктейлем. После чего я почувствовала сильное алкогольное опьянение. Когда мы с подругой собрались по домам, подозреваемый предложил разделить поездку на три адреса. Но как только мы довезли мою подругу, подозреваемый, воспользовавшись тем, что я находилась в беспомощном состоянии после алкогольного опьянения, он без моего ведома отменил такси и вызвал новое, поменяв адрес, потом уже как оказалось, на свой. Непосредственно в квартире у подозреваемого произошло изнасилование, — рассказала девушка в своем видеообращении.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, процесс проходил в закрытом режиме в соответствии со статьей 29 УПК, поскольку уголовное дело связано с половым преступлением.

— Судом установлено, что в ночь с 8 на 9 марта 2023 года К., отдыхая в одном из ночных клубов города, встретил свою знакомую О., отдыхавшую на тот момент со своими подругами. После чего К. под предлогом провода ее до дома привез в свою квартиру. Далее, используя беспомощное состояние потерпевшей (алкогольное опьянение), применяя насилие, совершил половое сношение против воли потерпевшей. Таким образом, подсудимый совершил изнасилование, — отметили в пресс-службе районного суда.

Подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать, либо назначить наказание, несвязанное с лишением свободы.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде — 5 лет и 4 месяцев лишения свободы.

— Вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и свидетелей. Приговором суда К. признан виновным по статье 120 части 1 УК и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовного-исполнительной системы средней безопасности, — добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.