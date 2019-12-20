Угонщика Toyota Camry задержали алматинские полицейские

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинскими полицейскими настигнут угонщик автомобиля «Toyota Camry 70», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

17 декабря в дежурную часть УП Бостандыкского района поступило сообщение по факту неправомерного завладения автомашиной марки «Toyota Camry 70» с территории жилого комплекса.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РК.

«Во время проведения досудебного расследования выяснилось, что угонщиком оказался малознакомый потерпевшему мужчина, которого владелец авто впустил к себе домой. Заметив ключи от машины, лежащие в открытом доступе, злоумышленник, тайно похитил их, выходя из дома своей жертвы. То есть преступный умысел у него возник спонтанно. Ведь потерпевший сам пригласил и впустил к себе домой малознакомого человека. Конечно, из человеческого добродушия потерпевший и не подозревал, что такое могло произойти. Такой пример должен послужить уроком всем гражданам, впускающим малознакомых людей к себе домой. У нас не принято держать человека за дверью, но будь то работник КСК или доставщик еды или кто-либо еще, имейте привычку убирать ценные вещи с видимых и доступных мест. Таким образом вы отгородите себя от неприятных ситуаций, связанных с потерей имущества», - призвал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Уже на следующий день в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на дороге Алматы - Тараз, в райцентре Мерке, на угнанной машине был задержан гр. К., 1995 года рождения.

«Во время своего пути передвижения он установил подложные номерные знаки. Свое преступное поведение задержанный К. объяснил тем, что «хотел приехать к себе в село». Однако есть версия, что машину планировалась перегнать в Кыргызстан с дальнейшим сбытом. На данный момент злоумышленник водворен в ИВС ДП г. Алматы. Проводятся следственные действия», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы в последние несколько месяцев начали массово угонять автомобили «Toyota Camry».