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Угонщик авто порезал себя ножом при задержании в Алматы

24 Января 2023, 15:28
Угонщик авто порезал себя ножом при задержании в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео задержания мужчины полицейскими Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео видно, как мужчина в крови лежит на земле и его задерживают сотрудники полиции. «Сам себя порезал», - говорится в посте.

По данным департамента полиции Алматы, в Центр оперативного управления поступил звонок от мужчины, который сообщил о попытке угона его автомашины марки «Daewoo». По словам звонившего, он преследует подозреваемого, вооруженного канцелярским ножом, в пешем порядке.

Далее спустя минуты на помощь мужчине подоспели патрульные полицейские. Скрываясь от преследования, подозреваемый нанес себе резанные раны. Для оказания медицинской помощи он был доставлен в одну из больниц города.

«В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что чужую машину злоумышленник угнал в микрорайоне «Аксай». Там же он совершил ДТП. Владелец авто пешком добежал до места аварии и пытался задержать угонщика. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Более детальные обстоятельства будут установлены», - отметил начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.


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