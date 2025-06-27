Угоны автомобилей выросли на 75% в Великобритании

За последние десять лет число угонов транспортных средств в Великобритании выросло на 75% и достигло примерно 130 тысяч случаев в год. Такие данные приводятся в опубликованном докладе Королевского объединенного института оборонных исследований «Организованные кражи автомобилей в Великобритании: тенденции и вызовы».

За волной угонов стоят все более высокотехнологичные преступные синдикаты. Они применяют современные цифровые инструменты, подделывают документы с высоким уровнем достоверности, изменяют идентификационные данные автомобилей, используют отлаженные международные схемы вывоза транспортных средств за границу и при этом успешно пользуются слабо скоординированной и ограниченной реакцией британских правоохранительных органов.

— Кражи автомобилей больше не являются мелкими, случайными преступлениями, а представляют собой высокодоходную, низкорисковую форму серьезной и организованной преступности с внутренними и международными аспектами, — отмечают авторы исследования.

В докладе одного из самых авторитетных британских аналитических центров утверждается, что кражи автомобилей ежегодно наносят ущерб экономике Великобритании на сумму около $2,3 млрд и стали причиной роста страховых премий по автострахованию на 82% с 2021 года.

В документе описывается практически беспрерывный поток транспорта, покидающего порты Великобритании и направляющегося в такие страны, как ОАЭ, Грузия, Кипр и Демократическая Республика Конго. Оттуда автомобили реализуются в соседние государства. Сообщается, что весь процесс от угона автомобиля до его отправки может занять менее суток.

Реакция правоохранительной системы остается слабой и разрозненной, что отражается в статистике: доля дел, по которым были предъявлены обвинения, снизилась до 2,6% в 2024 году по сравнению с 9,2% десять лет назад.

Одной из ключевых причин такого упадка является постоянное сокращение кадров, в результате которого страдают специализированные подразделения. Например, только в Лондоне численность команды, ранее занимавшейся расследованием автопреступлений, сократилась с нескольких десятков сотрудников до всего нескольких офицеров.

Ранее сообщалось, что в Великобритании действуют организованные преступные группы, специализирующиеся на магазинных кражах, которые в 2024 году нанесли ущерб розничному сектору на $2,8 млрд.