23 Июня 2022 15:00

Уголовные правонарушения снизились на 34,5% в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Покой простых граждан, порядок на улицах, безопасность на дорогах. Все это у нас благодаря стражам порядка. О том как это им удается контролировать и обеспечивать поведал начальник ДП Карагандинской области генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин. Накануне празднования 30-летия казахстанской полиции он дал интервью нашему корреспонденту.

- Ерлан Жумасеитович, как известно всем, год у нас начался не спокойно. Но ситуация в Карагандинской области была стабильна. А если брать общие показатели, как складывалась оперативная обстановка за пять месяцев с начала года?

- За этот период подразделениями ДП области зарегистрировано 4693 уголовных правонарушений. По сравнению с аналогичным прошлогодним показателем произошло снижение на 15,4%. Также снизилась регистрация общего числа тяжких и особо тяжких – на 13,2%. Так, сократилось число грабежей – на 36,1%, разбоев – на 28,6%. Хотелось бы отметить,- в нашем регионе данная тенденция носит устойчивый характер.

- С каким видом преступления чаще всего сталкиваются полицейские?

- Наибольший массив дают кражи чужого имущества. На них приходится наибольшее количество уголовных правонарушений – 38%. Но и их общее число сократилось на 20,7%. По структуре наиболее распространенными являются кражи мобильных телефонов, квартирные кражи, скотокрадство. При этом регистрация краж автомашин снижена на 33,3%, мобильных телефонов – на 40%, карманных краж – на 66,2%, краж скота на 24,3%. Также хотел бы обратить внимание на интернет-мошенничестве. И здесь, кажется, что статистика радует – данный вид преступления снизился на 11,9%. Но лица, занимающиеся подобной противоправной деятельностью, быстро приспосабливаются к новым условиям. К этому полицейские готовы. Пользуясь случаем, хотел бы в очередной раз призвать наших граждан быть более бдительными в отношении мошенников, которые звонят и представляются сотрудниками банков. Так, в мае полицейские в Караганде, Темиртау, Алматы задержали две группы лже-сотрудников финансовых учреждений, нанесших ущерб на более 50 млн тенге.

- Один из основных показателей работы ДП области раскрываемость. Что можете сказать по этому поводу?

- Раскрываемость особо тяжких преступлений составила 81,4%, тяжких – 62,7%. К примеру, раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью возросла до 94,1%. Здесь главное не только раскрыть то или иное преступление, но и довести уголовное дело до логического конца – приговора суда. Буквально на днях суд района имени Казыбек би вынес приговор в отношении двух лиц, обвиняемых в хищении средств граждан под предлогом продажи ТОО «Шахтинский мукомольный комбинат». Сумма ущерба составила 724 млн тенге. Виновные осуждены к 6 годам лишения свободы.

- Нельзя не обойти вниманием, такое явление, как наркотики, и все сопутствующие ему проблем. Какие показатели по данному виду преступления?

- За пять месяцев с начала года органами полиции области выявлено 169 уголовных правонарушений - против 235 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - связанных с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих ядовитых веществ. Снижение произошло на 28,1%. Изъято более 180 кг различных наркотических средств. Кстати, произошедший на днях самый свежий пример. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДП области задержали трех жителей Жамбылской области, у которых изъяли 198 кг марихуаны. В ходе оперативных мероприятий были задержаны в Алматы и Таразе еще три лица из данной группировки. Кроме того, мы акцентируем особое внимание на синтетических наркотиках. В этом году осуждены шесть участников транснациональной ОПГ - один на 15 лет, остальные на 16 лет, - которые на территории Республики Казахстан занимались изготовлением и сбытом наркотиков синтетического происхождения. Ликвидировано 5 нарколабораторий в Караганде, Павлодаре, Нур-Султане и Акмолинской области, изъято 24 кг. готового вещества и более 3 тонн прекурсоров.

- В народе Вас не с проста называют стражами порядка. Насколько уверенно могут себя чувствовать граждане в городах, поселках области?

- Отмечается снижение регистрации уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах - на 34,5%. В том числе на улицах – на 20,5%. Кроме того, необходимо отметить, меньше произошло преступлений, совершенных в состоянии наркотического – на 84,6% - и алкогольного опьянения – 30,6%. Снижение уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере составило 22%, а с применением огнестрельного оружия на 60%.

- ДТП – это один из воспросов сильно волующих и полицейских, и самих водителей. Какова сейчас ситуация на дорогах?

- За пять месяцев число дорожно-транспортных происшествия снизилось на 11,2% - со 152 случая до 135 случаев. Думаю, это результат регулярно проводимых нами таких профилактических мероприятий, как «Дорога», «Внимание, дети!»… Но успокаиваться на этом нельзя. Хотелось, чтобы наши дороги стали более безопасными как для водителей, так и пешеходов. Поэтому призываю их строго соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать чрезвычайных происшествий.

- Ерлан Жумасеитович, что Вы пожелаете своим сотрудникам, ветеранам в преддверии знаменательного юбилея?

- Желаю личному составу отдела, членам их семей и нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!