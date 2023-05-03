Уголовное преследование Дональда Трампа: какими будут выборы президента США в 2024 году

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Уголовное преследование Дональда Трампа оказывает непосредственное влияние на его участие в предстоящих президентских выборах США в 2024 году. Как судебный процесс разделил американцев на 2 лагеря, разбирался собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В чем обвиняют экс-президента Америки

4 апреля 2023 года Дональд Трамп был официально арестован и ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам: суть проста – экс-президент нарушил федеральные законы о финансировании предвыборной кампании с целью пресечь публикацию негативной информации о нем в преддверии президентских выборов 2016 года.

Данная ситуация может иметь как негативное, так положительное влияние на электоральную кампанию бывшего президента. В рамках пессимистического сценария могут последовать другие обвинения в адрес Дональда Трампа. В частности, продолжаются расследования о предполагаемом вмешательстве бывшего президента в результаты выборов 2020 года в штате Джорджия, его роль в нападении на Капитолий и его обращение с секретными документами, найденными в доме экс-президента в Мар-а-Лаго. Предполагается, что судебные разбирательства могут негативно отразиться на предвыборной гонке 2024 года для бывшего президента.

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Так, 24 апреля окружной прокурор округа Фултон штата Джорджия Фани Уиллис заявила, что объявит в июле результаты расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года бывшего президента Дональда Трампа и его союзников. Очевидно, что данная тенденция может негативно отразится на количестве голосов избирателей. Обвинительные приговоры и судимость Трампа, безусловно, будут нести отрицательный эффект на его электоральную поддержку, так как существуют риски, что избиратели не захотят отдать свой голос за политика, имеющего такую репутацию.

Учитывая вышеотмеченные обстоятельства, не в пользу Трампа играет и срок проведения президентских выборов, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. За полтора года могут быть обнародованы новые обстоятельства правонарушений экс-президента, каждое из которых будет отражаться на его рейтинге среди избирателей.

При негативном сценарии бывший президент будет нести ответственность в соответствии с законодательством США, в случае доказательства его вины в предъявленных обвинениях.

Однако, несмотря на довольно сложную ситуацию для Трампа отмечается оптимистический сценарий развития ситуации. Так, возможная его судимость не повлияет на его намерение участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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Требования к претендентам на пост президента США минимальны и, согласно американской конституции, кандидат должен быть гражданином по рождению, не младше 35 лет и жить в США. В соответствии с американским законодательством нет никаких препятствий баллотироваться в президенты с судимостью или даже находясь в заключении.

Наглядным примером является Юджин Виктор Дебс (5 ноября 1855 г. – 20 октября 1926 г.), кандидат от Социалистической партии Америки, который баллотировался в президенты США на выборах 1920 года, находясь в заключении в Федеральной тюрьме Атланты. Он получил 919 799 голосов или 3,4% поддержки населения США.

Популярность бывшего президента США возросла после судебного заседания

Неожиданно, но судебное заседание в отношении Трампа увеличило его популярность в стране, о чем свидетельствуют пожертвования от американцев.

Так, бразильская газета «O Globo» опубликовала статью под названием «Трамп превращает скамью подсудимых в избирательную урну после предъявления уголовного обвинения». В материале сообщается, что его советники расценили это дело и широкое внимание СМИ как «прибыльную рекламу кампании» и «стимул для онлайн-сбора средств».

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Кроме того, он получил значительную поддержку республиканской партии и его уголовное преследование не вызвало внутрипартийного раскола. Союзники Трампа – республиканцы, а также его соперники по партии в предстоящих выборах в 2024 году, осудили обвинительный акт и встали на защиту бывшего президента США, обвинив окружного прокурора Нью-Йорка в политической «охоте на ведьм». Спикер Палаты представителей К.Маккарти пообещал начать собственное расследование по этому делу.

Согласно проведенному национальному опросу NBC News в апреле, 68% избирателей Республиканской партии поддерживают Дональда Трампа и согласны с утверждением, что расследования в отношении него являются политически мотивированы и призваны помешать ему снова стать президентом.

Дональд Трамп в свою очередь сделал заявление в ответ на обвинительное заключение, в котором утверждал, что это было «политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории США».

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При сценарии победы он получит президентский иммунитет от уголовного преследования. Кроме того, Трамп может быть помилован следующим президентом США, либо в рамках собственного президентского срока, в случае передачи власти вице-президенту. Полномочия на такие действия предоставлены президенту конституцией США. Так, президент Джеральд Форд помиловал Ричарда Никсона, которому не было предъявлено никаких обвинений за возможные преступления, связанные с Уотергейтским скандалом.

Раскол американского общества из-за предстоящих президентских выборов

Таким образом, можно сделать несколько выводов: во-первых, американское общество расколото и предстоящие президентские выборы будут проходить в напряженных условиях. Так, согласно опросу NBC News, 52% избирателей США считают, что к Трампу применяются те же стандарты, что и к любому другому обвиняемому лицу и это не связанно с его политическим преследованием.

Во-вторых, американская судебная система считается независимой и есть огромная вероятность, что Трамп может понести наказание, как первый экс-президент США. Это связано с тем, что список американских федеральных политиков, осужденных за преступления, очень велик. Только при его президентстве (2017-2021) пять высокопоставленных госслужащих были осуждены, среди которых советник по национальной безопасности Майкл Флинн (республиканец), главный стратег Белого дома и старший советник президента Стив Бэннон (республиканец), член палаты представителей США из Техаса Стив Стокман (республиканец), член палаты представителей США от Нью-Йорка Карл Коллинз (республиканец), член палаты представителей США от Калифорнии Дункан Дуэйн Хантер (республиканец).

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В-третьих, необходимо констатировать, что на сегодняшний момент Трамп является самым сильным кандидатом в президенты США в 2024 году от Республиканской партии. Он первый подал заявку на участие в выборах 15 ноября 2022 года, в то время как Дж.Байден заявил об этом только 25 апреля.

Результаты национальных опросов

Согласно последнему национальному опросу Fox News от 29 марта, Дональд Трамп получил поддержку 57% однопартийцев и опередил конкурента Десантиса на 30 пунктов (24%). В феврале этого года разница в пользу Трампа составляла лишь 15 пунктов (43% / 28%). Остальные кандидаты имеют скромные результаты: Майк Пенс – 6%, Лиз Чейни и Никки Хейли – 3% и Грег Эбботт – 2%.

Согласно другому национальному опросу NBC News, проведённому в период 14-18 апреля, Дональд Трамп получил поддержку 46% избирателей-республиканцев, Р.Десантис - 31%, М.Пенс и Н.Хейли - 6%, Т.Скотт и А.Хатчинсон - 3% и В.Рамасвами - 2%.

В отношении Джо Байдена имеются противоречивые оценки.

Так, по опросам NBC News 70% всех американцев, включая 51% демократов, считают, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. Среди противников действующего президента 48% называют его возраст в качестве «основной» причины.

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Но отдельные американские эксперты считают, что арест Трампа не отвечает интересам Демократической партии, так как кандидатура республиканцев уступает действующему президенту Байдену.

По оценке социолог-демократа «Hart Research» Джеффа Хорвитта, Джо Байден остается более популярным, чем скандальный миллиардер Трамп. Так, 38% опрошенных избирателей положительно относятся к действующему президенту США и 48% имеют негативное мнение. Показатели у Трампа ниже, 34% опрошенных относятся к политику положительно и 53% - отрицательно.