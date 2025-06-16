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    16:54, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело завели из-за слухов о задержании экс-министра обороны Казахстана

    В Министерстве внутренних дел сообщили о возбуждении уголовного дела по факту распространения ложной информации о задержании бывшего министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Барысов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ранее в Сети распространялась информация о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, которая не подтвердилась.

    — По факту распространения заведомо ложной информации в средствах массовой информации о задержании указанного в запросе лица департаментом полиции г. Астана проводится досудебное расследование по ст. 274 ч. 2 Уголовного кодекса РК (распространение заведомо ложной информации, с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций).

    В соответствии со ст. 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не связано с нарушением прав законных интересов других лиц, — сообщили в МВД РК.

    Напомним, 8 июня Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Казахстана.

    О том, какие инициативы он реализовал и чем запомнился на этом посту, можно прочитать по ссылке.

    Теги:
    Полиция Минобороны РК Руслан Жаксылыков
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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