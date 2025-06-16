Уголовное дело завели из-за слухов о задержании экс-министра обороны Казахстана

Ранее в Сети распространялась информация о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, которая не подтвердилась.

— По факту распространения заведомо ложной информации в средствах массовой информации о задержании указанного в запросе лица департаментом полиции г. Астана проводится досудебное расследование по ст. 274 ч. 2 Уголовного кодекса РК (распространение заведомо ложной информации, с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций).

В соответствии со ст. 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не связано с нарушением прав законных интересов других лиц, — сообщили в МВД РК.