Уголовное дело зарегистрировано в связи с самоубийством полицейского в ЗКО

По словам жителей села, инцидент произошел 21 июня. 22-летний полицейский погиб во дворе своего дома. Покойный был похоронен 23 июня.

Аким Достыкского сельского округа Абубакир Тулеуов подтвердил инцидент.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в связи с самоубийством мужчины зарегистрировано уголовное дело.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о самоубийстве сотрудника прокуратуры в ЗКО.