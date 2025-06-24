11:31, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Уголовное дело зарегистрировано в связи с самоубийством полицейского в ЗКО
В селе Достык Байтерекского района полицейский покончил жизнь самойубийством, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам жителей села, инцидент произошел 21 июня. 22-летний полицейский погиб во дворе своего дома. Покойный был похоронен 23 июня.
Аким Достыкского сельского округа Абубакир Тулеуов подтвердил инцидент.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в связи с самоубийством мужчины зарегистрировано уголовное дело.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о самоубийстве сотрудника прокуратуры в ЗКО.