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    11:31, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело зарегистрировано в связи с самоубийством полицейского в ЗКО

    В селе Достык Байтерекского района полицейский покончил жизнь самойубийством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полицей
    Фото: gov.kz

    По словам жителей села, инцидент произошел 21 июня. 22-летний полицейский погиб во дворе своего дома. Покойный был похоронен 23 июня.

    Аким Достыкского сельского округа Абубакир Тулеуов подтвердил инцидент.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в связи с самоубийством мужчины зарегистрировано уголовное дело.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее мы писали о самоубийстве сотрудника прокуратуры в ЗКО.

    Теги:
    Самоубийство Село ЗКО Полицейские Регионы Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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