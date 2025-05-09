23:00, 08 Май 2025 | GMT +5
Сотрудник прокуратуры совершил суицид в ЗКО
В Теректинском районе Западно-Казахстанской области произошла трагедия, сотрудник прокуратуры совершил суицид, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, инцидент произошел 8 мая в селе Теректы.
Сотрудник прокуратуры Теректинского района погиб во дворе своего служебного дома.
— Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Для выяснения обстоятельств департаментом полиции ЗКО проводятся следственные действия. Прокуратура области выражает соболезнования семье погибшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению, — сообщили в ведомстве.
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