Сотрудник прокуратуры совершил суицид в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, инцидент произошел 8 мая в селе Теректы.

Сотрудник прокуратуры Теректинского района погиб во дворе своего служебного дома.

— Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Для выяснения обстоятельств департаментом полиции ЗКО проводятся следственные действия. Прокуратура области выражает соболезнования семье погибшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению, — сообщили в ведомстве.

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