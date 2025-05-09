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    23:00, 08 Май 2025 | GMT +5

    Сотрудник прокуратуры совершил суицид в ЗКО

    В Теректинском районе Западно-Казахстанской области произошла трагедия, сотрудник прокуратуры совершил суицид, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, инцидент произошел 8 мая в селе Теректы.

    Сотрудник прокуратуры Теректинского района погиб во дворе своего служебного дома.

    — Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Для выяснения обстоятельств департаментом полиции ЗКО проводятся следственные действия. Прокуратура области выражает соболезнования семье погибшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению, — сообщили в ведомстве.

    Ранее преподавателя Академии гражданской защиты нашли мертвым в Кокшетау.

    Теги:
    ЗКО Регионы Суицид Прокуратура Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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