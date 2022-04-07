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    16:22, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Уголовное дело возбуждено по факту вырубки яблоневых садов в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев яблоневых пород в Медеуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате Алматы сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о вырубке яблоневых садов по адресу Медеуский район, улица Обсерватория, 5А.

    Сотрудники управления зеленой экономики города совместно с управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой оперативно выехали на место.

    «В ходе выезда факт вырубки 21 дерева яблоневых пород подтвердился. В связи с чем был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП и направлено письмо в департамент полиции для принятия соответствующих мер. Отделом дознания Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников», - отметили в пресс-службе акимата города.

    Сообщается, что по правилам защиты зеленых насаждений, при полном признании вины по заведенному делу, за такое нарушение предусмотрена компенсационная посадка в количестве 1050 деревьев на землях общего пользования.


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