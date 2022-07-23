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Уголовное дело возбудили на директора школы за вырубку сосен в Текели
23 Июля 2022 17:21

Уголовное дело возбудили на директора школы за вырубку сосен в Текели

ТАЛДЫКОРГАН КАЗИНФОРМ - Вырубка сосновой аллеи на территории одной из общеобразовательных школ города Текели привлекло внимание не только общественности, но и полиции, которая инициировала по факту уголовное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео вырубленных деревьев появилось в соцсетях . По утверждению автора поста, администрация школы в Текели распорядилась о вырубке 16 сосен. Горожан возмутил факт уничтожения хвойных деревьев, относящихся якобы к редкому виду крымской сосны.

В департаменте полиции Жетысуский области сообщили, что при проверке факт подтвердился. Дирекция школы пояснила, что деревья представляли угрозу падения при сильном ветре, а также затемняли окна в учебных классах. И решение о вырубке якобы было согласовано с родителями и попечительским советом.

«Действия директора школы рассмотрели в акимате на заседании общественного совета, признав их незаконность. В полиции города Текели возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное статьей 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение деревьев). Причиненный материальный ущерб составил 1 715 280 тенге», - сообщил старший инспектор ГПП УМПС ДП Жетысуской области , капитан полиции Баглан Рымжанов.

С учетом вызванного общественного резонанса расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом полиции.

Ранее аким города Текли провел заседание общественного совета, в ходе которого рассмотрел вопрос по вырубке деревьев без разрешения компетентных органов на территории средней школы №8. Членами общественного совета было предложено принять меры в рамках законодательства в отношении действующего директора школы, вместо вырубленных деревьев посадить саженцы в 10-кратном размере и следить за ними.



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Автор:
Корреспондент
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