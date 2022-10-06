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    19:13, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Уголовное дело в отношении Торегали Тореали будет прекращено

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что уголовное дело в отношении певца Торегали Тореали будет прекращено за примирением сторон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По уголовному делу, ранее зарегистрированному в ЕРДР в отношении гражданина Торегали Т. по статье 293 части 1 УК РК «Хулиганство», состоялось примирение сторон. Как следствие - расследование по уголовному делу будет прекращено за примирением сторон», - проинформировали в пресс-службе ДП области.

    По данным департамента полиции, согласно нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства РК, лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

    28 сентября на территории Национального парка «Кольсайские озера», расположенного в Кегенском районе Алматинской области, произошел конфликт между певцом Торегали Тореали и гидом. Видео появилось в соцсетях.

    Позже известного казахстанского исполнителя задержали и поместили в ИВС. Находясь в изоляторе временного содержания, Торегали Тореали поделился своей версией сложившейся ситуации на Кольсае.

    Кегенский районный суд Алматинской области позже сообщил, что в отношении Торегали Тореали назначена мера пресечения в виде залога на сумму 10 млн тенге.

    Сегодня стало известно, что Торегали Тореали примирился с гидом, с которым у него ранее произошел конфликт на Кольсае.


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