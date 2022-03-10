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    12:48, 10 Март 2022 | GMT +6

    Уголовное дело в отношении алматинского стрелка поступило в суд

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении алматинского стрелка Игоря Дужнова поступило в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В порядке информации сообщаю, что уголовное дело в отношении И.Дужнова поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС)», - сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

    Ранее сообщалось , что Игоря Дужнова арестовали на два месяца. А позже его арест был продлен до 20 февраля 2022 года.

    Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

    По факту возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Алматинский горсуд ранее также прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».


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