Уголовное дело расследуется в отношении столичного застройщика
В настоящее время в полицию с заявлением обратились 280 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что от действий руководства ТОО «Expolis Invest VM» пострадало более 300 человек, проживающих в разных регионах страны.
В целях всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств, Департамент полиции г. Нур-Султана просит дольщиков, пострадавших от действий застройщика обратиться в Следственное управление по тел. 71-62-85, 8-775-968-77-34.
В целях не допущения подобных ситуаций, просим Вас при составлении договоров о долевом строительстве с застройщиками обращать внимание на следующие аспекты:
- данные о точном юридическом адресе проектировщика и компании-застройщика;
- документы, подтверждающие прохождение государственной регистрации компании;
- сведения об учредителях компании, а также учредителях проектировщиков;
- наличие лицензии от компетентных органов, в которой указано разрешение на строительство за счет привлечения денежных средств от физических лиц;
- документы, подтверждающие право компании на землю, где будет вестись строительство;
- разрешение, выданное УГАСК на возведение объекта;
- сведения об этапах строительства и данные о сроках его окончания;
- проверить, нет ли Вашего застройщика в списке недобросовестных застройщиков. Так, акимат столицы совместно с прокуратурой в результате мониторинга выявил 46 строительных компаний незаконно привлекающих деньги дольщиков.