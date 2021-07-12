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    11:25, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Уголовное дело расследуется в отношении столичного застройщика

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции г. Нур-Султана расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководства ТОО «Expolis Invest VM» при строительстве МЖК «Royal EXPO apartments», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    В настоящее время в полицию с заявлением обратились 280 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что от действий руководства ТОО «Expolis Invest VM» пострадало более 300 человек, проживающих в разных регионах страны.

    В целях всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств, Департамент полиции г. Нур-Султана просит дольщиков, пострадавших от действий застройщика обратиться в Следственное управление по тел. 71-62-85, 8-775-968-77-34.

    В целях не допущения подобных ситуаций, просим Вас при составлении договоров о долевом строительстве с застройщиками обращать внимание на следующие аспекты:

    - данные о точном юридическом адресе проектировщика и компании-застройщика;

    - документы, подтверждающие прохождение государственной регистрации компании;

    - сведения об учредителях компании, а также учредителях проектировщиков;

    - наличие лицензии от компетентных органов, в которой указано разрешение на строительство за счет привлечения денежных средств от физических лиц;

    - документы, подтверждающие право компании на землю, где будет вестись строительство;

    - разрешение, выданное УГАСК на возведение объекта;

    - сведения об этапах строительства и данные о сроках его окончания;

    - проверить, нет ли Вашего застройщика в списке недобросовестных застройщиков. Так, акимат столицы совместно с прокуратурой в результате мониторинга выявил 46 строительных компаний незаконно привлекающих деньги дольщиков.

    Теги:
    МВД РК Астана долгострои Строительство Правоохранительные органы
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