Уголовное дело по избиению водителя «неотложки» в Караганде будут пересматривать прокуроры

Сегодня районный судья вернул уголовное дело, возбужденное против дебошира, который избил водителя «скорой помощи», на рассмотрение прокурора. Ранее адвокаты потерпевшего подали ходатайство об изменении статьи, по которой рассматривали дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

Очередное заседание по рассмотрению уголовного дела об избиении водителя «неотложки» было рассмотрено в суде района Алихан Бокейхан. На судебном заседании выступил эксперт Института судебных экспертиз по Карагандинской области.

Как известно, изначально уголовное дело расследовали по пункту 5 части 2 статьи 107 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Однако, в суд дело поступило по части 1 статьи 293 УК «Хулиганство». Объяснением тому стало заключение судмедэксперта, который гласил, что увечья, полученные потерпевшим, не являются травмами средней степени тяжести.

Адвокат потерпевшего подал ходатайство на повторное проведение экспертизы. Сегодня судья заслушал заключение повторной экспертизы, которая установила, что у водителя скорой помощи были увечья, лечение которых продлилось на срок более 21 дня.

- Согласно выводам заключения дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы от 12 июня 2024 года по данным медицинской документации, в момент обращения в лечебное учреждение у Бериккалиулы Торегали имелась закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга, закрытые переломы костей носа и носовой перегородки со смещением, осложнившиеся посттравматическим искривлением перегородки носа, закрытые переломы нижней медиальной стенок левой орбиты, осложнившейся гемосинусом слева и эмфиземой мягкой ткани века слева, подкожные гематомы век, субконнюктивиальное кровоизлияние левого глаза, ушибленная рана лба, которые образовались под воздействиям тупого твердого предмета, возможно, в срок и при обстоятельствах указанных в постановлений, что подтверждается свойствами телесных повреждений объективной неврологической симптоматикой и данными КТ-исследования. Рассматриваются в едином комплексе и причинены вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья сроком выше трех недель», - говорится в заключении экспертизы.

Это является основанием для добавления еще одного уголовного дела на рассмотрение судьи.

В итоге суд постановил уголовное дело возвратить прокурору для соединения с другим уголовным делом и продлить арест обвиняемого на срок 1 месяц с момента поступления уголовного дела в прокуратуру района Алихан Бокейхан.

- Уголовное дело в отношении Дакибаева Нурболата Нурымовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РК, следует возвратить прокурору района Алихан Бокейхан города Караганды для соединения с другим уголовным делом возбужденным по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - сообщил судья Бахтияр Аканов.

Напомним, 27 января мужчина водителя скорой помощи жестоко избил карагандинец. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов высказался о важности повышения защиты медработников. Позже стало известно, что избитый водитель скорой из Караганды готов простить своего обидчика.

Ранее сообщалось, что суд над избившим водителя скорой помощи карагандинцем пройдет в прямом эфире.