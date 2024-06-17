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    09:41, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Суд над избившим водителя скорой помощи карагандинцем пройдет в прямом эфире

    скорая помощь
    Фото: кадры из видео

    Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, передает агентство Kazinform.

    Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда, продолжение судебного заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождающееся применением насилия в отношении водителя скорой помощи, состоится  17 июня 2024 года в 11:00 часов в Караганде.

    Онлайн-трансляцию судебного процесса Вы можете посмотреть на YouTube-канале Верховного суда по данной ссылке.

    Сообщениятакже будут размещаться на официальных аккаунтах ВС в соцсетях.

    Напомним, 27 января мужчина водителя скорой помощи жестоко избил карагандинец. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов высказался о важности повышения защиты медработников.

    Теги:
    Судебный процесс Верховный суд Суды Карагандинская область Караганда Скорая помощь Прямой эфир
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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