Суд над избившим водителя скорой помощи карагандинцем пройдет в прямом эфире

Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, передает агентство Kazinform.

Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда, продолжение судебного заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождающееся применением насилия в отношении водителя скорой помощи, состоится 17 июня 2024 года в 11:00 часов в Караганде.



Онлайн-трансляцию судебного процесса Вы можете посмотреть на YouTube-канале Верховного суда по данной ссылке.



Сообщениятакже будут размещаться на официальных аккаунтах ВС в соцсетях.

Напомним, 27 января мужчина водителя скорой помощи жестоко избил карагандинец. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов высказался о важности повышения защиты медработников.