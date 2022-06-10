10 Июня 2022 22:37

Уголовное дело начато по факту возгорания автомобилей на парковке в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали факт возгорания автомобилей на парковке в одном из дворов жилого дома в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту возгорания машин в городе Костанае в районе Береке полицией начато досудебное расследование по части второй статьи 202 УК РК. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий», - сообщили в ведомстве.

Ранее в ДЧС региона сообщили о том, что 10 июня текущего года в 03:44 в микрорайоне Береке между домами 52 и 53 на парковке произошло возгорание автомобиля. Огнем полностью охватило машину марки «Hyundai Elantra», огонь быстро перекинулся на рядом стоящую машину «ГАЗ-21».

Пострадали также рядом стоящие две машины. В авто «Opel Corsa» сгорел багажный отсек, салон и правая сторона автомобиля, а в «Mitsubishi Montero» от теплового воздействия сгорели ветровики и молдинг (декоративный элемент кузова). Общая площадь возгорания составила 11 квадратных метров.



