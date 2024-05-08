Уголовный процесс по секретным документам Трампа отложен

Судья отложила на неопределенный срок судебный процесс по делу о секретных документах бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Суд должен был начаться 20 мая, но был перенесен окружным судьей Южного округа Флориды Эйлен Кэннон на неопределенный срок до разрешения многочисленных досудебных вопросов.

— Суд… определяет, что окончательное определение даты судебного разбирательства на данном этапе — до разрешения множества взаимосвязанных вопросов досудебного производства … — было бы неосмотрительным и несовместимым с обязанностью Суда полностью и справедливо рассматривать различные досудебные ходатайства в Суде, необходимые для представления этого дела присяжным, — написал Эйлен Кэннон во вторник. — Поэтому Суд отменяет текущую дату судебного разбирательства 20 мая 2024 года, которая будет изменена отдельным постановлением после разрешения вопросов, находящихся на рассмотрении Суда, в соответствии с правом ответчиков на надлежащую правовую процедуру и интересом общественности в справедливое и эффективное осуществление правосудия.

Э. Кэннон во вторник также запланировала дополнительные слушания по некоторым из нерешенных вопросов, которые пройдут в мае и июле. Такой график будет означать, что дело вряд ли будет передано в суд до августа.

В июне 2023 года Э. Кэннон (член Республиканской партии) запланировала начало судебного разбирательства в августе прошлого года, но дата была изменена. Отмечается, что она была назначена Д. Трампом на должность федерального судьи в ноябре 2020 года и неоднократно выносила решение в его пользу в данном деле.

В настоящее время Д. Трамп ожидает решения Верховного суда по поводу его заявления о президентской неприкосновенности по отдельному федеральному делу в Вашингтоне (округ Колумбия), где его обвиняют в преступлениях, связанных с попыткой отменить выборы 2020 года «Дело 6 января».

Он утверждал, что любое решение по этому делу может повлиять на другие его уголовные дела, включая продолжающийся судебный процесс по делу о выплате денег Сторми Дэниэлс (Нью-Йорк) и попытке фальсификации выборов в Джорджии (штат Джорджия).