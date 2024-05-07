Трампу пригрозили тюрьмой по результатам 12-го дня суда

В ходе судебного разбирательства судья признал Д.Трампа виновным в неуважении к суду за нарушение приказа о неразглашении информации и пригрозил посадить бывшего президента США в тюрьму за очередное нарушение, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на ABC News.

Судья Хуан Мерчан обнаружил, что Д.Трамп нарушил приказ о неразглашении информации, когда 22 апреля т.г. во время интервью «Real America's Voice», после начала судебного процесса, сделал замечания в адрес присяжных по уголовному делу.

Это было уже 10-е нарушение, за предыдущие девять случаев несоблюдения судебного приказа Д.Трамп заплатил по 1 тыс. долларов.

- Похоже, что штрафы в тысячу долларов не служат сдерживающим фактором. В дальнейшем этому суду придется рассмотреть вопрос о тюремном заключении. Господин Трамп, последнее, что я хочу сделать, – это посадить вас в тюрьму, – сказал Хуан Мерчан, напрямую обращаясь к бывшему президенту США.

Приказ о неразглашении информации запрещает Д.Трампу преследовать свидетелей, присяжных и других лиц, участвующих в деле, и судья был вынужден предупредить бывшего президента о серьезных последствиях в случае очередного пренебрежения правилами суда.

В понедельник два бывших сотрудника «Trump Organization»: контролер Джеффри МакКонни и руководитель отдела кредиторской задолженности компании Дебора Тарасофф дали показания о своей роли в осуществлении двенадцати платежей адвокату Майклу Коэну в 2017 году с целью погашения тайного платежа «актрисе» Сторми Дэниелс.

Присяжные впервые увидели предположительно фальсифицированные 34 деловые записи, связанные с этими транзакциями. По утверждению прокуроров были предоставлены ложные счета-фактуры, чеки и записи в книге учетов, которые были помечены как «юридические расходы».

По заявлению прокурора Джошуа Стейнгласс, рассмотрение дела, вероятно, займет еще две недели. Затем последует аргументация защиты, после чего опровержение со стороны обвинения.

Напомним, что Д.Трампа судят по обвинению в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, которую его адвокат Майкл Коэн заплатил «актрисе» Сторми Дэниэлс за молчание - 130 тыс. долларов, чтобы повысить электоральные шансы кандидата от республиканцев на президентских выборах 2016 года. Бывший президент отрицает все предъявленные обвинения.