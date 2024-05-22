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    10:21, 22 Май 2024 | GMT +6

    Уголовные дела в отношении некоторых предпринимателей РК могут быть прекращены в рамках декриминализации

    мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В рамках декриминализации некоторых экономических статей законодательства уголовные дела в отношении некоторых предпринимателей могут быть прекращены. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявил сегодня депутат Абзал Куспан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе заседания палаты депутат Олжас Куспеков задал вопрос, касающийся дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.

    — В статье 4 Уголовного кодекса говорится о декриминализации. Статья 2 частично освобождается от уголовного характера. В частности, «Незаконное заимствование или нецелевое использование бюджета» — статья 219 УК, нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности — статья 241, а также экономическая контрабанда — статья 234 и специальный демпинг таможенных пошлин, сборов, уклонение от уплаты компенсационных пошлин — статья 236. У меня есть несколько вопросов по этому поводу. Во-первых, почему вы сочли необходимым декриминализировать эти статьи. Какой опыт их использования? Второе — что будет с делами, по которым были уже вынесены судебные решения, и как сложится судьба таких бизнесменов? — спросил депутат.

    На что мажилисмен Абзал Куспан сообщил, что в 2014 году был вновь принят Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.

    — После этого был выявлен ряд проблем в ходе практического применения вновь принятого Уголовного кодекса, а с 2017 года началась декриминализация уголовных дел общеэкономического характера. С того времени и по сегодня, не считая действующего законопроекта, всего декриминализировано 12 направлений. Это продолжение этой работы. Более того, Президент затронул этот вопрос в Послании народу Казахстана и в своем Указе. Итак, сейчас есть 2 статьи, которые вы упомянули, кроме них есть еще 2 статьи о частичной декриминализации. Мы учли практику судебного следствия при принятии решения, — сказал А. Куспан.

    По его словам, были учтены мнения субъектов предпринимательства, представителей национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и всех уполномоченных органов по декриминализации данных статей.

    — Если есть предприниматели, которые привлекаются к уголовной ответственности по этим статьям, уголовное дело против них будет немедленно прекращено. Если есть ранее судимые предприниматели, их судимость будет погашена, то есть никаких юридических последствий не будет, — пояснил депутат.

    Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.

    Теги:
    Финансы Экономика Предпринимательство и власть Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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