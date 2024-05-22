Законопроект по декриминализации экономических правонарушений одобрил Мажилис

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил мажилисмен Абзал Куспан, представляя документ перед депутатами, проект закона разработан во исполнение послания Главы государства по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и внедрению справедливого механизма определения пределов норм привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

С этой целью инициированы поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Как отмечено в заключении Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, в целях исключения вовлечения бизнес-сообщества в орбиту уголовного преследования законопроектом предлагается декриминализировать:

статью 219 Уголовного кодекса (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);

статью 241 Уголовного кодекса (Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), с перенесением в часть шестую статьи 239 Кодекса об административных правонарушениях;

частично декриминализировать статью 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда);

статью 236 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин). Поднимаются пороги наступления уголовной ответственности до особо крупного размера. По статье 234 Уголовного кодекса порог повышается с 10 000 до 20 000 МРП, по статье 236 Уголовного кодекса с 5 000 до 10 000 МРП.

Кроме того, в целях внедрения справедливого механизма привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям законопроектом предлагается часть первую статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса дополнить пунктом 3), где регистрация дел будет недопустима:

без соответствующего акта либо заключения, в выводах которого содержатся достаточные данные, указывающие на наличие признаков уголовного правонарушения;

при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде;

при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов, за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации.

Также, во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» законопроект учитывает поправки в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части установление цели, задач и принципов законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также исключение излишней регламентации некоторых норм из него.

Законопроект направлен на защиту прав граждан и бизнес-сообщества в уголовном процессе, с учетом практики их применения, требований международных стандартов.