Угнавших авто в Астане задержали на трассе павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Автоугонщиков задержали на трассе павлодарские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«18 октября в полицию Экибастуза поступило сообщение об угоне в столице автомобиля ВАЗ-2191, и что движутся неизвестные по автодороге в сторону Павлодара. – Данное сообщение незамедлительно было передано всем постам, дежурившим на автодороге Павлодар – Кызылорда. Через время, на 129 км инспекторы роты патрульной полиции Толеубай Кудайбергенов и Арман Гинаятов заметили автомашину, подходившую под описание», – сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Страж порядка уточнил, что требования полицейских остановиться, водитель автомашины проигнорировал, более того, только прибавил скорость.

Полицейские предприняли попытку «прижать» автомашину, чтобы вынудить водителя остановиться, однако преследуемая автомашина, выехала на встречную полосу, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. При спуске с моста, около Экибастуза, полицейские с помощью подоспевших коллег Каната Нариманова и Аманжола Бейсенбаева задержали данную автомашину.

Водителем оказался 19-летний житель столицы, у которого при досмотре был изъят газовый пистолет, без соответствующих документов В салоне автомашины находились пассажиры 17 и 23 лет, тоже жители столицы.

Как пояснил водитель: «Разбил окно, завел и угнал. Ехали в Павлодар погулять к подруге».

В полиции сообщили, что автомашину водворили на специальную штрафную стоянку. Столичных «гостей» доставили в полицию, где они дождутся полицейских ДП Астаны.