Углехимия в Казахстане может принести до 25 миллиардов долларов

Казахстан делает ставку на глубокую переработку угля, превращая ее в источник высокотехнологичной продукции и многомиллиардных инвестиций. Об этом сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Санжар Жаркешов на VII Форуме угольной промышленности Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, глубокая переработка угля остается одним из наиболее перспективных направлений развития отрасли, поскольку продукция высоких переделов значительно превышает стоимость исходного сырья.

— Наиболее востребованным направлением является производство синтез-газа, который используется для выпуска аммиака и карбамида, метанола, олефинов, синтетического топлива, продукции коксохимии и современных химических материалов, — отметил вице-министр.

В настоящее время в стране уже реализуются проекты по производству металлургического кокса и синтетического топлива, а также прорабатываются инициативы по выпуску газа из угля, аммиака и карбамида.

В Карагандинской области реализуется проект строительства завода металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год с объемом инвестиций 63,6 млрд тенге. В Павлодарской и Карагандинской областях ведется работа над проектами по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тыс. тонн в год каждый.

— Потенциал углехимической отрасли Казахстана оценивается в 25 миллиардов долларов США, а совокупный объем инвестиций в проекты — в сотни миллиардов тенге, что способствует созданию новых рабочих мест и развитию регионов, — отмечает эксперт.

Среди перспективных проектов — формирование коксохимического кластера, производство газа из угля мощностью до 2 млрд кубометров в год, а также выпуск аммиака и карбамида в Абайской области.

— Правительством сформирован широкий пакет мер поддержки инвесторов, включая налоговые и таможенные преференции, инфраструктурную поддержку и механизмы инвестиционных соглашений, — сказал Санжар Жаркешов.

Реализация Дорожной карты развития углехимии на 2026–2031 годы позволит увеличить добавленную стоимость отрасли, расширить экспорт и создать новые высокотехнологичные производства.

По словам вице-министра, Казахстан открыт для международного сотрудничества в сфере углехимии, включая трансферт технологий, развитие экспортных рынков и подготовку кадров. Для координации работы предлагается создание отраслевой платформы с участием государства, бизнеса и научного сообщества.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует упростить условия для инвесторов в сфере разведки и добычи метана угольных пластов.