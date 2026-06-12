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    Углехимия в Казахстане может принести до 25 миллиардов долларов

    Казахстан делает ставку на глубокую переработку угля, превращая ее в источник высокотехнологичной продукции и многомиллиардных инвестиций. Об этом сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Санжар Жаркешов на VII Форуме угольной промышленности Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Санжар Жаркешов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, глубокая переработка угля остается одним из наиболее перспективных направлений развития отрасли, поскольку продукция высоких переделов значительно превышает стоимость исходного сырья.

    — Наиболее востребованным направлением является производство синтез-газа, который используется для выпуска аммиака и карбамида, метанола, олефинов, синтетического топлива, продукции коксохимии и современных химических материалов, — отметил вице-министр.

    В настоящее время в стране уже реализуются проекты по производству металлургического кокса и синтетического топлива, а также прорабатываются инициативы по выпуску газа из угля, аммиака и карбамида.

    В Карагандинской области реализуется проект строительства завода металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год с объемом инвестиций 63,6 млрд тенге. В Павлодарской и Карагандинской областях ведется работа над проектами по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тыс. тонн в год каждый.

    — Потенциал углехимической отрасли Казахстана оценивается в 25 миллиардов долларов США, а совокупный объем инвестиций в проекты — в сотни миллиардов тенге, что способствует созданию новых рабочих мест и развитию регионов, — отмечает эксперт.

    Среди перспективных проектов — формирование коксохимического кластера, производство газа из угля мощностью до 2 млрд кубометров в год, а также выпуск аммиака и карбамида в Абайской области.

    — Правительством сформирован широкий пакет мер поддержки инвесторов, включая налоговые и таможенные преференции, инфраструктурную поддержку и механизмы инвестиционных соглашений, — сказал Санжар Жаркешов.

    Реализация Дорожной карты развития углехимии на 2026–2031 годы позволит увеличить добавленную стоимость отрасли, расширить экспорт и создать новые высокотехнологичные производства. 

    По словам вице-министра, Казахстан открыт для международного сотрудничества в сфере углехимии, включая трансферт технологий, развитие экспортных рынков и подготовку кадров. Для координации работы предлагается создание отраслевой платформы с участием государства, бизнеса и научного сообщества.

    Ранее сообщалось, что Казахстан планирует упростить условия для инвесторов в сфере разведки и добычи метана угольных пластов. 

    Минэнерго РК Производство Промышленность Экономика Уголь
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
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