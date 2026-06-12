Казахстан планирует упростить условия для инвесторов в сфере разведки и добычи метана угольных пластов

По словам вице-министра Ерлана Акбарова, развитие этого направления важно не только с экономической точки зрения, но и для безопасности шахтеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, угольная отрасль остается стабильной основой энергогенерации страны. Он уточнил, что в Казахстане насчитывается восемь угольных бассейнов, при этом значительная часть ресурсов относится к прогнозным.

— У нас есть 8 осадочных угольных бассейнов, где запас составляет 230 миллиардов тонн, из них 33 миллиарда стоит на государственном балансе, остальные 207 миллиардов — это прогнозные ресурсы, — сообщил вице-министр.

В ведомстве также делают ставку на развитие углехимии и переработки угля. По словам спикера, это позволит повысить добавленную стоимость продукции и снизить экологическую нагрузку. Отдельное внимание уделяется потенциалу метана угольных пластов, особенно в Карагандинском бассейне. По его словам, в Караганде сосредоточено 2 трлн кубов газа.

При этом министерство планирует упростить условия для инвесторов в данной сфере.

— Мы хотим отнести Карагандинский бассейн к этим правилам, то есть любой потенциальный недропользователь, который хочет заниматься метаном угольных пластов, может оформить в упрощенном порядке право недропользования, — сообщил Ерлан Акбаров.

В целом в Министерстве энергетики заявили о готовности к открытому диалогу с бизнесом и инвесторами для дальнейшего развития угольной отрасли.

— Министерство открыто к этим вопросам, готовы обсудить, поддержать, всегда работать вместе, — заключил Ерлан Акбаров.

Ранее сообщалось, что почти 29 млн тонн угля за три месяца добыли в Казахстане, новые угольные источники энергии появятся еще в шести городах страны.