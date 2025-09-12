РУ
    13:26, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Угледобывающее предприятие уклонялось от уплаты налогов на 343 млн тенге

    Уклонение выявлено в Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на областную прокуратуру.

    уголь
    Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

    Прокуратурой Карагандинской области установлен факт уклонения от уплаты налогов крупным угледобывающим предприятием.

    13 июня 2025 года начато досудебное расследование по ч.3 ст. 245 Уголовного кодекса. Следствием установлено, что предприятие, используя аффилированное лицо в качестве нерезидента, занизило налоговую ставку при взаиморасчетах на сумму 1,95 млрд тенге.

    По итогам расследования директор предприятия привлечен к уголовной ответственности. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в соответствии с примечанием к ст. 245 УК в связи с возмещением ущерба в полном объеме.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Прокуратура Налоги Уголь
    Динара Жусупбекова
    Автор
