Уехал на поезде: пропавшего подростка нашли в Костанайской области

Несовершеннолетний, который ранее ушел из дома в городе Тобыл, найден сотрудниками полиции совместно с волонтерами в поселке имени Беимбета Майлина Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в полиции, подросток самостоятельно добрался до населенного пункта на поезде. По предварительным данным, причиной ухода из дома стал синдром бродяжничества.

В настоящее время по заявлению матери несовершеннолетний будет направлен на лечение в специализированное медицинское учреждение.

Полицейские напоминают родителям и законным представителям о необходимости надлежащего контроля за несовершеннолетними детьми. Важно знать, где ребенок проводит свободное время, контролировать круг его общения и своевременно реагировать на изменения в его поведении.

Напомним, подросток вышел из дома и исчез бесследно в Костанайской области: его поисками занимались полиция, волонтеры и неравнодушные граждане.