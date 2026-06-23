Полиция ведет поиски пропавшего подростка в Костанайской области

Сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего, который 22 июня ушел из дома в городе Тобыл и до настоящего времени не вернулся, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сразу после поступления сообщения был ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители проводят подворовые обходы, проверяют возможные места нахождения подростка, опрашивают родственников, соседей и знакомых.

В настоящее время продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего.

Обстоятельства его исчезновения выясняются.

Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках подростка, по телефону 102.

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