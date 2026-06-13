Почему дети уходят из дома

Большинство пропавших несовершеннолетних удается найти в первые дни поисков, однако каждая такая история становится серьезным испытанием для семьи. Специалисты объяснили, почему дети решаются на побег и как родителям действовать в критической ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Исчезновение ребенка — одна из самых тяжелых ситуаций, с которой могут столкнуться родители. Из года в год случаи ухода несовершеннолетних из дома продолжают происходить. Эксперты отмечают, что за каждым таким случаем стоят свои причины — от семейных конфликтов до желания подростка обрести самостоятельность.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, за первые три месяца текущего года в розыске находился 41 без вести пропавший несовершеннолетний. Местонахождение 38 детей было установлено, поиски еще троих продолжаются. Чаще всего пропажи фиксируются в крупных городах.

При этом статистика показывает положительную динамику. За аналогичный период прошлого года в розыске находились 58 несовершеннолетних, из которых были найдены 53. По итогам всего 2025 года в стране разыскивали 199 детей, местонахождение 197 из них удалось установить.

По информации МВД Казахстана, с начала нынешнего года в розыск были объявлены 2884 несовершеннолетних. Найдены 2881 ребенок. Неустановленными остаются трое подростков, которые ранее уже неоднократно уходили из дома.

Почему дети решаются на побег

Психолог Алексей Варзаев считает, что внешнее благополучие семьи далеко не всегда отражает реальную ситуацию внутри дома.

По его словам, причиной ухода ребенка может стать гиперопека, когда подросток чувствует чрезмерный контроль и стремится доказать свою самостоятельность. Не менее опасны завышенные ожидания со стороны взрослых. Постоянное давление из-за учебы, сравнение с другими детьми и страх не оправдать надежды родителей могут привести к тому, что ребенок выберет бегство вместо разговора.

Еще одной серьезной причиной специалист называет отсутствие эмоциональной близости в семье.

— Родители могут полностью обеспечивать ребенка материально, но если нет доверительных отношений и эмоционального контакта, подросток начинает чувствовать себя ненужным. В такой ситуации он может искать понимание и поддержку вне дома, — объясняет психолог.

Фото из личного архива А. Варзаева

В МВД отмечают, что наиболее распространенными причинами уходов несовершеннолетних остаются семейные конфликты, недостаток внимания со стороны взрослых, насилие, а также влияние сверстников. Отдельную группу составляют дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях и детских домах, где они могут испытывать чувство одиночества и нехватку заботы.

По данным полиции, чаще всего пропадают дети из неблагополучных семей. Среди причин — постоянные ссоры с родителями или опекунами, злоупотребление взрослыми алкоголем, стремление подростков к большей свободе, а также нежелание соблюдать установленные дома правила.

Первые часы решают многое

Волонтер Жанел Айыпова подчеркивает, что первые часы после исчезновения ребенка являются наиболее важными для успешного поиска.

Сразу после поступления информации волонтеры начинают сбор данных, распространяют ориентировки, проверяют возможные маршруты передвижения ребенка, опрашивают свидетелей и формируют поисковые группы.

Одной из самых распространенных ошибок родителей она называет ожидание.

— Некоторые надеются, что ребенок вернется самостоятельно, и теряют драгоценное время. Также ошибкой становится самостоятельный поиск без координации со специалистами или сокрытие важной информации о ребенке, его привычках и возможных конфликтах, — говорит волонтер.

Фото: личный архива Ж.Айыповой

По каждому сообщению о пропаже несовершеннолетнего сотрудники полиции незамедлительно выезжают на место. Создаются специальные поисковые группы, привлекаются волонтеры, проводится обследование местности, анализируются записи камер видеонаблюдения, проверяются социальные сети и контакты подростка.

Кроме того, в поисках используются современные технологии, позволяющие более точно определить предполагаемый район нахождения ребенка и восстановить его маршрут.

Как вести себя родителям во время поисков

По словам психолога Алексея Варзаева, главная задача родителей в первые часы после исчезновения ребенка — сохранить способность здраво мыслить.

Он рекомендует максимально сосредоточиться на конкретных действиях и распределить обязанности между родственниками. Один человек должен поддерживать связь с полицией и волонтерами, другой — заниматься распространением ориентировок, третий — координировать помощь.

Не менее важно заботиться о собственном состоянии: стараться есть, не загонять себя и не погружаться в чтение комментариев и публикаций в интернете, которые могут усиливать тревогу и чувство вины.

— В момент поисков необходимо действовать по четкому алгоритму и не заниматься самобичеванием. Анализировать причины и делать выводы можно будет позже. Сейчас главное — найти ребенка, — подчеркивает специалист.

Когда ребенок вернулся домой

Психолог предупреждает, что после возвращения ребенка многие родители совершают ошибку, пытаясь сразу выяснить обстоятельства произошедшего.

Специалист советует в первую очередь показать подростку, что его ждали и рады видеть живым и невредимым.

Не стоит начинать разговор с упреков, обвинений или допроса. Важно обеспечить ребенку чувство безопасности, дать возможность отдохнуть, поесть и прийти в себя.

Если подросток начинает рассказывать о произошедшем, необходимо внимательно слушать, не перебивая и не оценивая его слова. Это поможет сохранить доверие и понять истинные причины ухода.

Фото: freepik.com

На какие сигналы стоит обратить внимание

Эксперты рекомендуют родителям внимательно относиться к изменениям в поведении детей.

Тревожными признаками могут стать замкнутость, отказ от общения, резкое снижение интереса к привычным занятиям, скрытность, подготовка вещей без объяснения причин, а также фразы о том, что о нем не нужно беспокоиться или что ему все безразлично.

Специалисты подчеркивают: лучшая профилактика побегов — доверительные отношения в семье. Когда ребенок знает, что его выслушают и поддержат в любой ситуации, вероятность того, что он решится уйти из дома, значительно снижается.

Как показывает практика, около 85 процентов пропавших несовершеннолетних удается найти в течение первых трех суток. Однако каждая такая история напоминает о том, насколько важны внимание, участие и открытый диалог между детьми и взрослыми.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане завершились поиски 6-летнего мальчика.