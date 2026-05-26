Тело пропавшего в Талдыкоргане ребенка нашли в реке Каратал

По данным полиции, 25 мая около 19:30 ребенок вышел из дома и не вернулся. Уже в 19:50 сообщение о его исчезновении поступило на канал «102».

После обращения в районе Восточного микрорайона незамедлительно были организованы масштабные поисковые мероприятия. В операции участвовали сотрудники полиции, подразделения ДЧС, кинологическая служба и волонтеры. Поисковые группы обследовали дворы, пустыри, прилегающую территорию и берег реки Каратал. Для расширения зоны поиска использовался дрон с тепловизором.

Поиски продолжались всю ночь. 26 мая около 5:00 утра в ходе поисковых мероприятий в реке Каратал было обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции области Жетысу выразили соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

— Уважаемые родители, просим вас уделять особое внимание безопасности детей и не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Внимание и забота взрослых помогают предотвратить трагедии, — отметили в полиции.

