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УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
22 Сентября 2022, 22:41

УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный сайт УЕФА отреагировал на победу сборной Казахстана над Беларусью (2:1) в пятом туре Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, сегодня — это факт. Казахстанцы обыграли Беларусь дома и досрочно стали победителями группы С3. Последняя игра для команды Магомеда Адиева — чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит.

После финального свистка вся сборная Казахстана собралась в центре поля и отпраздновала победу. Для команды Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил», - пишет официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью. Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций.


Фото: facebook.com/KFFkaz

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