УЕФА анонсировал стыковые матчи сборной Казахстана в Лиге наций
«В стыковых матчах Лиги наций УЕФА Молдова сыграет против Казахстана, а Эстония сразится с Кипром.
Что за стыковые матчи?
Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D — только две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Фарерские острова и Гибралтар уже поднялись из Лиги D в Лигу С.
Участниками стыковых матчей стали четыре команды, занявшие последние места в группах Лиги C. На основании итогового рейтинга сборных в Лиге наций-2020/21, Казахстан (команда с наивысшим коэффициентом среди участников „стыков«) сыграет против Молдовы (самый низкий рейтинг), а Кипр (второй в рейтинге) — против Эстонии (третья в рейтинге). Сборные с первым и вторым рейтингом проведут ответный матч на своем поле.
Расписание стыковых матчей:
24 марта
Молдова — Казахстан;
Эстония — Кипр.
29 марта
Казахстан — Молдова;
Кипр — Эстония.
Какие правила?
Победители стыковых матчей сохранят места в Лиге С в Лиге наций-2022/23, а проигравшие выступят в следующем розыгрыше в Лиге D. Двухматчевые поединки пройдут без правила выездного гола. Если по сумме двух встреч команды забьют одинаковое количество мячей, будет назначено дополнительное время, а в случае необходимости и серия 11-метровых.
Группы Лиги наций-2022/23
Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония
Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова
Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия
Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино», — говорится в публикации.