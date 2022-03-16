УЕФА анонсировал стыковые матчи сборной Казахстана в Лиге наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный сайт УЕФА анонсировал стыковые матчи Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В стыковых матчах Лиги наций УЕФА Молдова сыграет против Казахстана, а Эстония сразится с Кипром.

Что за стыковые матчи?

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D — только две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Фарерские острова и Гибралтар уже поднялись из Лиги D в Лигу С.

Участниками стыковых матчей стали четыре команды, занявшие последние места в группах Лиги C. На основании итогового рейтинга сборных в Лиге наций-2020/21, Казахстан (команда с наивысшим коэффициентом среди участников „стыков«) сыграет против Молдовы (самый низкий рейтинг), а Кипр (второй в рейтинге) — против Эстонии (третья в рейтинге). Сборные с первым и вторым рейтингом проведут ответный матч на своем поле.

Расписание стыковых матчей:

24 марта

Молдова — Казахстан;

Эстония — Кипр.

29 марта

Казахстан — Молдова;

Кипр — Эстония.

Какие правила?

Победители стыковых матчей сохранят места в Лиге С в Лиге наций-2022/23, а проигравшие выступят в следующем розыгрыше в Лиге D. Двухматчевые поединки пройдут без правила выездного гола. Если по сумме двух встреч команды забьют одинаковое количество мячей, будет назначено дополнительное время, а в случае необходимости и серия 11-метровых.

Группы Лиги наций-2022/23

Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова

Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия

Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино», — говорится в публикации.