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    22:16, 15 Март 2022 | GMT +6

    УЕФА анонсировал стыковые матчи сборной Казахстана в Лиге наций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный сайт УЕФА анонсировал стыковые матчи Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «В стыковых матчах Лиги наций УЕФА Молдова сыграет против Казахстана, а Эстония сразится с Кипром.

    Что за стыковые матчи?

    Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D — только две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде). Фарерские острова и Гибралтар уже поднялись из Лиги D в Лигу С.

    Участниками стыковых матчей стали четыре команды, занявшие последние места в группах Лиги C. На основании итогового рейтинга сборных в Лиге наций-2020/21, Казахстан (команда с наивысшим коэффициентом среди участников „стыков«) сыграет против Молдовы (самый низкий рейтинг), а Кипр (второй в рейтинге) — против Эстонии (третья в рейтинге). Сборные с первым и вторым рейтингом проведут ответный матч на своем поле.

    Расписание стыковых матчей:

    24 марта

    Молдова — Казахстан;

    Эстония — Кипр.

    29 марта

    Казахстан — Молдова;

    Кипр — Эстония.

    Какие правила?

    Победители стыковых матчей сохранят места в Лиге С в Лиге наций-2022/23, а проигравшие выступят в следующем розыгрыше в Лиге D. Двухматчевые поединки пройдут без правила выездного гола. Если по сумме двух встреч команды забьют одинаковое количество мячей, будет назначено дополнительное время, а в случае необходимости и серия 11-метровых.

    Группы Лиги наций-2022/23

    Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

    Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова

    Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия

    Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино», — говорится в публикации.


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