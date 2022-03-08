Удвоить усилия по поддержке женщин Афганистана призвали депутаты Европарламента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Международный женский день депутаты Европарламента призывают международное сообщество удвоить усилия по поддержке женщин Афганистана. Европейский парламент решительно поддерживает борьбу афганских женщин за свои основные права, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщины составляют половину общества Афганистана. Их участие в политической, социальной и экономической жизни своей страны имеет решающее значение, как и в европейских странах, так и в любой другой стране мира», - говорится в распространенном Европарламентом заявлении.

Афганские женщины и девочки не одиноки. Европейский парламент активно поддерживает их основные права и выражает солидарность с их усилиями по восстановлению своего законного места в обществе.

В Европарламенте отметили, что с захватом «Талибаном» (запрещено в Казахстане и многих других странах) контроля над страной в августе 2021 года надеждам и прогрессу женщин в Афганистане пришел решительный конец. Несмотря на обещания талибов сохранить свободы женщин, в отличие от предыдущего периода их правления, эти свободы практически исчезли. Большинству девочек в настоящее время запрещено посещать учебные заведения, а женщины не могут заниматься профессиональной деятельностью. Принудительная сегрегация, запрет на поездки без сопровождения мужчин и притеснения на улицах приковали женщин к их домам, лишив их большей части гражданских свобод.

Комитеты Европейского парламента и его делегация по связям с Афганистаном будут продолжать регулярно приглашать афганских женщин на свои встречи, чтобы следить за ситуацией в стране.

«Мы также думаем о новых инициативах по их поддержке. Недавнее двухдневное мероприятие, посвященное афганским женщинам, проведенное в парламенте, в котором приняли участие несколько видных афганских женщин-активисток, стало источником вдохновения для таких инициатив. Мы поддерживаем афганских женщин и повторяем наш призыв к ЕС и международному сообществу удвоить свои усилия по оказанию им поддержки в сохранении их места в обществе, политической жизни и экономике», - отметили европейские депутаты.