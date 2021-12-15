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Удвоить усилия для преумножения достижений независимости призывает Президент РК

15 Декабря 2021 17:30
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Удвоить усилия для преумножения достижений независимости призывает Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев удвоить усилия для преумножения достижений независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«30-летний юбилей независимости – это время подведения итогов и осмысления уроков пройденного пути. Народ Казахстана в полной мере воспользовался историческим шансом, успешно построив суверенное государство. Однако в условиях новых глобальных и региональных вызовов для преумножения достижений независимости нам следует удвоить и даже утроить усилия», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

По словам Президента, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя.

«Предстоит напряженный каждодневный труд буквально во всех сферах социально-экономической жизни. Чтобы наши усилия были продуктивными, мы должны расширять горизонты развития нации, иметь четкое представление о перспективах будущего нашего государства. Важно реально оценивать свои возможности, действовать максимально прагматично, с учетом фундаментальных интересов страны», - заключил Глава государства.

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#Президент Казахстана   #Патриотизм   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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