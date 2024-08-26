Удвоение роста ВВП во многом зависит от темпов роста производительности труда - эксперт

О том, как Казахстан сможет достичь поставленных целей по удвоению ВВП к 2029 году, своим мнением поделилась главный научный сотрудник отдела анализа экономической политики КИСИ Айгуль Кошербаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Айгуль Кошербаева считает, что этого можно достичь благодаря комплексному подходу — при поддержке бизнеса, инфраструктуры и развитии инноваций.

- Правительство прогнозирует рост экономики в 2024 году не менее 5,3%. Вместе с тем Международный валютный фонд считает, что рост не превысит 3,1% в 2024 году в основном из-за снижения цен на нефть, потенциальных препятствий в экспорте нефти и замедления роста в странах торговых партнеров (Европа, Китай). Геополитическая напряженность, включая вероятность вторичных санкций, может ослабить деловую активность и доверие инвесторов в регионе. Кроме того, амбициозные цели по декарбонизации экономики и проблемы изменения климата могут негативно повлиять на финансовую систему и экономику из-за их высокой капитализации. Общее опасение о сдержанном росте экономики РК в 2024 году по сравнению с 2023 годом, а также прогнозы Азиатского банка развития на уровне 4,3% и ООН на уровне 4,8% также основаны на этом, — отметила Айгуль Кошербаева.

Согласно данным Национального бюро по статистике АСПиР РК, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, реальный рост ВВП составил 5,1%, в том числе реальный рост по производству товаров, услуг и чистые налоги на продукты составили 4,4%, 5,2% и 7,4%, соответственно.

Кроме того, как поясняют в КИСИ, рост экономики зависит от реализации Национального плана развития, утвержденного Президентом 30 июля 2024 года.

Эксперты выделяют несколько факторов экономического роста: внешняя торговля, инвестиции в основной капитал, динамика развития сектора услуг и строительства, динамика индекса деловой активности, изменение инфляции. Развитие внешней торговли с учетом роста региональных инициатив в рамках центрально-азиатского сотрудничества способно оказать влияние на ее рост.

В целом эксперты прогнозируют умеренный рост экономики в 2024 году.

Ожидается, что правительственные меры и изменения денежно-кредитной политики могут улучшить деловую активность.

- Устойчивый рост в различных секторах экономики, таких как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, будет стимулироваться продолжающимися структурными реформами и диверсификацией экономики, направленными на снижение зависимости от углеводородов. Особый фокус при этом — на увеличение инвестиций в обрабатывающую промышленность и создание новых производств, увеличение инвестиций в образование и подготовку кадров, что поможет создать высококвалифицированную рабочую силу, способную работать в инновационных секторах и с новыми технологиями, — комментирует научный сотрудник КИСИ.

Что касается еще одного фактора экономического роста, в 2023 году удалось снизить уровень инфляции в два раза — до 9,8%. По словам Айгуль Кошербаевой, это улучшает экономическую стабильность для бизнеса.

Эксперт отмечает, что удвоение роста ВВП к 2029 году во многом зависит от темпов роста производительности труда. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в настоящее время ведет активную работу через возмещение части затрат, связанных с продвижением отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

Таким образом, для ускорения экономического роста, в 2023 году Казахстану удалось увеличить инвестиции, поддерживать обрабатывающую промышленность, контролировать инфляцию и улучшить внешнеэкономическую деятельность. Эксперты уверены, что данные реформы положат основу для дальнейшего устойчивого экономического роста.

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