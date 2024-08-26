Послание-2023: как реализуются экономические инициативы Президента

В Казахстане политический сезон стартует с начала сентября и традиционно начнется с очередного Послания Президента, в котором будут определены основные направления дальнейшего развития страны. В прошлогоднем Послании Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на ускорении роста экономики государства. Что сделано в этом направлении за год, разбирался аналитический обозреватель Kazinform.

Как решается вопрос привлечения инвестиций в страну

В Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Касым-Жомарт Токаев назвал основной проблемой, ограничивающей рост экономики, недостаток инвестиций. Для повышения инвестиционной привлекательности страны Министерством национальной экономики разработана Новая концепция инвестиционной политики до 2029 года. Данный документ относится к системе стратегического планирования Казахстана.

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Главный научный сотрудник отдела анализа экономической политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Айгуль Кошербаева отмечает, что Концепция направлена на увеличение объема инвестиций в несырьевой сектор, повышение производительности труда, а также поэтапную локализацию производственных площадок. В плане предусмотрено упрощение процедур для иностранных инвесторов, что должно снизить административные барьеры и улучшить доступ к инвестиционным ресурсам.

За последний год в Казахстане отмечается положительная тенденция в привлечении инвестиций в страну. По данным Национального бюро по статистике АСПиР РК по сравнению с 2022 годом инвестиции в основной капитал Казахстана составили 18 трлн тенге в 2023 году, увеличившись на 13,7%. Тем не менее в январе–июне 2024 году объем инвестиций в основной капитал составил 6654,3 млрд тенге, что на 3,5% меньше, чем в январе–июне 2023 году (в сопоставимых ценах).

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В 2023 году в Казахстане были введены новые льготы и преференции для инвесторов, направленные на улучшение инвестиционного климата и привлечение капитала. А именно: единый пакет льгот для инвесторов, включающий сокращение налоговой отчетности на 30%, уменьшение платежей по налогам на 20% и сохранение действующих стимулирующих и эффективных льгот для инвесторов. Также были введены фискальные стимулы для геологоразведки для привлечения инвестиций в геологоразведку и восполнения минерально-сырьевой базы в нефтегазовой отрасли. Кроме того, появилась поддержка для инвесторов в специальных экономических зонах (СЭЗ). Участники СЭЗ теперь имеют возможность выкупа земельного участка после выполнения всеx своих инвестиционных обязательств. Это создает дополнительные стимулы для инвесторов, работающих в специальных экономических зонах.

— Согласно Национальному инфраструктурному плану до 2029 года, утвержденному Указом Президента РК в июле 2024 года, рассматриваются способы предоставления инвесторам готовой инфраструктуры. Рассматривается возможность предоставления инвесторам возможности подводить инфраструктуру самостоятельно, что должно снизить их расходы, — поясняет эксперт Айгуль Кошербаева.

Кроме того при Правительстве РК функционирует специальный Совет по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб), который активно работает над решением оперативных и системных вопросов инвесторов и бизнеса. В настоящее время принят перечень крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в приоритетных направлениях обрабатывающей промышленности. В их число вошли 17 проектов в металлургической и химической отраслях, нефтегазохимии, автомобилестроении и других сферах.

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Развитие атомной энергетики

Особо важным экономическим и политическим вопросом стало поручение Президента по развитию атомной энергетики. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию, и поручил продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по строительству АЭС.

— Строительство или отказ от возведения АЭС — крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее, — сказал Глава государства.

В июне 2024 года Касым-Жомарт Токаев объявил о референдуме по АЭС этой осенью. Далее прошли общественные слушания во всех регионах страны. На прошлой неделе общественные слушания по строительству атомной электростанции прошли в Алматы и Астане.

Для строительства АЭС был выбран район озера Балхаш. После длительных исследований выбор пал на небольшое село в Алматинской области — Улькен. Правительством сформирован так называемый шорт-лист поставщиков реакторных технологий, которые выразили заинтересованность в реализации проекта по строительству АЭС в Казахстане. В список входят четыре лидирующие в мире компании: французская EDF с реактором EPR-1200, российская ГК «Росатом» с реактором ВВЭР-1200, корейская KHNP с реактором APR-1400 и китайская СNNC с реактором HPR-1000.

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Генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков уверен, что строительство атомной электростанции нужно не только для восполнения дефицита электроэнергии, но и для развития индустрии в нашей стране.

— Учитывая нарастающие глобальные экологические вызовы, связанные с эмиссией парниковых газов, наше государство приняло курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Соответствующая Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан утверждена указом Президента. Эпоха тепловой энергетики в Казахстане, как и во всем мире, постепенно подходит к своему логическому завершению. Таким образом, наша энергетическая система в настоящее время остро нуждается в вводе новых крупных базовых генерирующих мощностей, а также в модернизации и диверсификации в целом, — сказал Эрлан Батырбеков.

Рост экономики и управление инфляцией

В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года Президент сказал, что главная цель намеченных реформ — стабильный экономический рост на уровне 6-7%. Казахстан ставит перед собой амбициозные цели удвоить свой ВВП к 2029 году — до $450 млрд. Главный научный сотрудник отдела анализа экономической политики КИСИ Айгуль Кошербаева считает, что этого можно достичь благодаря комплексному подходу — при поддержке бизнеса, инфраструктуры и развитии инноваций.

— Правительство прогнозирует рост экономики в 2024 году не менее 5,3%. Вместе с тем Международный валютный фонд считает, что рост не превысит 3,1% в 2024 году в основном из-за снижения цен на нефть, потенциальных препятствий в экспорте нефти и замедления роста в странах торговых партнеров (Европа, Китай). Геополитическая напряженность, включая вероятность вторичных санкций, может ослабить деловую активность и доверие инвесторов в регионе. Кроме того, амбициозные цели по декарбонизации экономики и проблемы изменения климата могут негативно повлиять на финансовую систему и экономику из-за их высокой капитализации. Общее опасение о сдержанном росте экономики РК в 2024 году по сравнению с 2023 годом, а также прогнозы Азиатского банка развития на уровне 4,3% и ООН на уровне 4,8% также основаны на этом, — отметила Айгуль Кошербаева.

Согласно данным Национального бюро по статистике АСПиР РК, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, реальный рост ВВП составил 5,1%, в том числе реальный рост по производству товаров, услуг и чистые налоги на продукты составили 4,4%, 5,2% и 7,4%, соответственно.

Инфографика: Kazinform

Кроме того, как поясняют в КИСИ, рост экономики зависит от реализации Национального плана развития, утвержденного Президентом 30 июля 2024 года.

Эксперты выделяют несколько факторов экономического роста: внешняя торговля, инвестиции в основной капитал, динамика развития сектора услуг и строительства, динамика индекса деловой активности, изменение инфляции. Развитие внешней торговли с учетом роста региональных инициатив в рамках центрально-азиатского сотрудничества способно оказать влияние на ее рост.

Эксперты прогнозируют умеренный рост экономики в 2024 году. Ожидается, что правительственные меры и изменения денежно-кредитной политики могут улучшить деловую активность.

— Устойчивый рост в различных секторах экономики, таких как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, будет стимулироваться продолжающимися структурными реформами и диверсификацией экономики, направленными на снижение зависимости от углеводородов. Особый фокус при этом — на увеличение инвестиций в обрабатывающую промышленность и создание новых производств, увеличение инвестиций в образование и подготовку кадров, что поможет создать высококвалифицированную рабочую силу, способную работать в инновационных секторах и с новыми технологиями, — комментирует научный сотрудник КИСИ.

Что касается еще одного фактора экономического роста, в 2023 году удалось снизить уровень инфляции в два раза — до 9,8%. По словам Айгуль Кошербаевой, это улучшает экономическую стабильность для бизнеса.

Коллаж: Kazinform

Эксперт отмечает, что удвоение роста ВВП к 2029 году во многом зависит от темпов роста производительности труда. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в настоящее время ведет активную работу через возмещение части затрат, связанных с продвижением отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

Таким образом, для ускорения экономического роста, в 2023 году Казахстану удалось увеличить инвестиции, поддерживать обрабатывающую промышленность, контролировать инфляцию и улучшить внешнеэкономическую деятельность. Эксперты уверены, что данные реформы положат основу для дальнейшего устойчивого экономического роста.