Удовольствие не из дешевых - аким Алматы о проекте LRT

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в 2023 году будут приняты решения по реализации проекта линии легкорельсового трамвая (LRT) в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Медеуского района на встрече с акимом спросил, сможет ли он реализовать проект строительства LRT от Медеуского района до индустриальной зоны города.

«Вопрос по низкопольному LRT по Толе би в планы развития мы включили. Мы эту работу начинаем. Есть несколько проектов, которые разрабатывались в городе с участием Европейского банка реконструкции и развития, были и частные предложения. Сейчас мы оптимальную схему найдем, с учетом того, как можно будет ее реализовать. Поэтому соответствующие расходы будут предусмотрены. Сначала нам надо из города рассчитать наши возможности, в течение какого времени мы сможем этот проект реализовать. Программа включена как один из основных проектов формирования транспортного каркаса города. В 2023 году покажем, что смогли сделать и в каком виде этот проект, в какие годы реализуем. Честно говоря, у меня стоит задача к концу 2025 года, чтобы увидели первые результаты. В 2023 году должны эту работу начать», - отметил аким.

По словам Ерболата Досаева, сейчас необходимо найти оптимальную схему финансирования проекта LRT.

«Удовольствие не из дешевых для города, но очень важный проект, поскольку город хочет стать зеленым. Такой транспорт должен появиться. Сейчас я пересматриваю проектные решения, которые были предложены. Определимся по сумме и какими этапами проект будет реализовываться. Мы продолжаем выкупать участки по маршруту будущего LRT. У нас в этом году и на следующий год предусмотрен закуп земельных участков. Думаю, в апреле следующего года я буду готов рассказать, как будет реализован проект», - отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что первую линию ЛРТ запустят к 2027 году в Алматы.