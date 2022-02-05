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Удорожание стройматериалов повышает риски неосвоения проектов по госзаказу в Актобе

5 Февраля 2022 18:59
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Удорожание стройматериалов повышает риски неосвоения проектов по госзаказу в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проблемы удорожания стройматериалов в рамках строительно-монтажных работ обсудили на заседании комитета строительства и ЖКХ при региональном совете Палаты предпринимателей Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В первую очередь, рост цен на стройматериалы представляет проблему для компаний, которые выполняют госзаказ.

«Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 10-15%, то придется ужимать уже запущенные строительные проекты. В результате окажутся недостроенными социальные объекты, а подрядные организации понесут колоссальные убытки. Из-за роста цен подрядчики просят пересмотреть смету бюджетных проектов. Только металл один подорожал в четыре раза. В этой связи хотелось бы знать, есть ли средства для финансирования в бюджете, будет ли компенсация или корректировка?», — говорит председатель комитета, руководитель ТОО Centre Group Самат Урмагамбетов.

Из-за значительного роста цен на стройматериалы по некоторым проектам, финансируемым за счет государства, требуется корректировка проектной стоимости бюджета. В противном случае, есть риски, что эти объекты приобретут затяжной характер или не будут сданы в срок. Предприниматели не смогут выполнить контрактные обязательства и даже окажутся в реестре недобросовестных поставщиков.

«Мы в Кандыагаше строим школу на 600 мест. Несем большие убытки. Только на одном каркасе 130-140 млн тенге разница. Просто мы не завершим этот объект. Мы два раза писали письма», — включился в разговор представитель ТОО «ARS Building» Бахтияр Мурзагалеев.

По словам замруководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области Бауыржана Кабдола, письмо от предпринимателя получено на прошлой неделе и изучается сметным отделом.

Директор региональной Палаты предпринимателей Дана Бекбауова попросила пересмотреть политику возможной компенсации по образовавшимся у застройщиков затратам в сметах, то есть корректировки стоимости проекта из-за изменения цен на материалы в рамках господдержки, а в период уточнения бюджета компенсировать расходы строительных компаний.

Замдиректора по экономическим вопросам Жанааим Кельбатырова предложила системно подойти к вопросу, и совместно с уполномоченными госорганами, подрядчиками направить обращение в бюджетную комиссию областного маслихата о рассмотрении возможности выделения дополнительного бюджета для поддержки подрядчиков в части возмещения разницы, сложившейся в смете из–за скачка цен на капиталоемкие стройматериалы на рынке.

Подводя итоги Самат Урмагамбетов подчеркнул, что предприниматели совместно с Палатой готовы предоставить в госорган свои предложения с учетом расчета и анализа по удорожанию цен на рынке, и оказать содействие в выработке конструктивных решений касательно возмещения убытков подрядчиков.


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#Актюбинская область   #Строительство   #Цены и тарифы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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