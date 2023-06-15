Удобрять посевы с помощью дронов начали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аграрии Жамбылской области внедряют новые технологии. Оригинальный способ внесения в почву минеральных удобрений в ходе проведения посевной кампании-2023 апробируют аграрии Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления сельского хозяйства, житель села Куренбель Жуалынского района Саулембек Комекбаев использует китайские дроны для внесения минеральных удобрений.

«Рыночная стоимость таких устройств, которые производятся в Китае, составляет от 8 до 14 миллионов тенге. С помощью дрона за час можно обеспечить минеральными удобрениями до 20 гектаров. Этому методу аграриев обучают наши специалисты», - пояснил руководитель облуправления сельского хозяйства Нурби Джигитеков.

Эта техника впервые используется в Жамбылской области. В дальнейшем новая технология будет внедрена и в других районах, если докажет свою эффективность, отметил спикер.

Посевная кампания в разгаре в Жамбылской области. Аграриям предстоит обработать 770,4 тыс. га посевных площадей. Фермеры обеспечены необходимыми семенами, минеральными удобрениями, ГСМ, субсидируются их затраты.

«На этот год предусмотрено внести 54 тысячи тонн удобрений на площади 280 тысяч гектаров земельных угодий. Из этого количества удобрений - 26,7 тысячи тонн аммиачной селитры, 7,1 тысячи тонн аммофоса и 20,2 тысячи тонн других удобрений», - отметил Нурби Джигитеков.

Под сельхозкультуры в этом году отведено на 14,7 тыс. га больше, чем в 2022 году. Зерновыми и зернобобовыми культурами намечено засеять 398,2 тыс. га, овощебахчевыми - 61,7 тыс., сахарной свеклой – 10,8 тыс. га. На 11,8 тыс. га фермеры планируют посадить картофель, на 216,7 тысячи - кормовые культуры. Задействовано 6 893 единицы сельскохозяйственной техники, выделено 15,5 тысячи тонн дизельного топлива.

На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге.