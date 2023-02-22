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Удешевленное дизтопливо для весенне-полевых работ в Казахстане будут выделять в электронном формате

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 10:48
Удешевленное дизтопливо для весенне-полевых работ в Казахстане будут выделять в электронном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запуск функционала электронного выделения и распределения дизтоплива в системе ГИСС запланировано в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тридцатого декабря 2022 года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». Согласно внесенным изменениям в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» производители нефтепродуктов и поставщики нефти ежегодно в период весенне-полевых и осенне-полевых работ обязаны поставлять объемы нефтепродуктов в адрес стационарных автозаправочных станций в соответствии с планом поставок нефтепродуктов.

«Министерство сельского хозяйства наделено полномочиями по разработке и утверждению правил определения региональных операторов по поставке льготного дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей», - пояснил Болат Акчулаков.

Данные поправки, по словам министра, вступают в силу по истечению 60 календарных дней после подписания.

На основании данных поправок МСХ разрабатывается проект Правил определения региональных операторов по поставке льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, а также порядка формирования и распределения объемов льготного дизельного топлива для них.

Также разрабатывается алгоритм действий, предусматривающий формирование в Государственной информационной системе субсидирования (ГИСС) реестра (база данных) получателей квот льготного дизтоплива, с привязкой к посевным площадям и нормативам расхода дизтоплива на 1 гектар заявленной посевной площади и по видам сельскохозяйственных культур.

«По информации МСХ, запуск функционала электронного выделения и распределения дизтоплива в системе ГИСС запланировано в первом полугодии 2023 года», - добавил Болат Акчулаков.

Ранее сообщалось, что МСХ Казахстана намерено внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы.

Фото: news.sky.com


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