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    14:49, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Удешевлённое дизтопливо для сушки зерна выделили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области определили операторов реализации дешёвого дизтоплива для сушки зерна. Акиматы городов и районов предоставляют списки хозяйств, которым зерно нужно для сушки зерна, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На проведение зерносушильных работ выделено 1,5 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива», - сообщили в Палате предпринимателей Павлодарской области.

    По данным РПП «Атамекен», в Павлодаре для этого определены три оператора. С учётом их услуг стоимость одной тонны удешевлённого дизельного топлива составила 266 000 тенге, а одного литра - 223 тенге.
    «Удешевлённое дизельное топливо будет отпускаться в ручном режиме. На данный момент акиматами городов и районов предоставляется списки хозяйств, у которых есть потребность для сушки зерна, с подписью заместителя акима района», - уточнили в Палате.

    Теги:
    Сельское хозяйство Павлодарская область
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