Удешевлённое дизтопливо для сушки зерна выделили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области определили операторов реализации дешёвого дизтоплива для сушки зерна. Акиматы городов и районов предоставляют списки хозяйств, которым зерно нужно для сушки зерна, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На проведение зерносушильных работ выделено 1,5 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива», - сообщили в Палате предпринимателей Павлодарской области.

По данным РПП «Атамекен», в Павлодаре для этого определены три оператора. С учётом их услуг стоимость одной тонны удешевлённого дизельного топлива составила 266 000 тенге, а одного литра - 223 тенге.

«Удешевлённое дизельное топливо будет отпускаться в ручном режиме. На данный момент акиматами городов и районов предоставляется списки хозяйств, у которых есть потребность для сушки зерна, с подписью заместителя акима района», - уточнили в Палате.