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Уделить внимание качественной подготовке кадров для работы с туристами поручил Премьер

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Октября 2022, 12:05
Уделить внимание качественной подготовке кадров для работы с туристами поручил Премьер

​ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил комплекс «Караван-сарай», где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства Республики Казахстан «UKIMET».

Премьер-Министру были презентованы новые инвестиционные проекты.

В ходе встречи инвесторы озвучили ряд проблемных вопросов, возникших при работе над проектами. Алихан Смаилов поручил госорганам рассмотреть их и оказать содействие в рамках законодательства.

Премьер-Министру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко и этнотуризм. В частности, Алихану Смаилову был представлен проект туристско-рекреационного комплекса «Каскасу», где будет доступен летний и зимний отдых для порядка 4 тыс. посетителей в день.

Глава Правительства подчеркнул, что следует уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с благоустройством Государственного историко-культурного музея-заповедника Азрет-Султан.


Премьер-министр РК   Туркестанская область   Туризм   Алихан Смаилов  
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