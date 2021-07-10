Уделить особое внимание вопросам инфляции поручил Президент РК
«В списке приоритетных задач должны стоять прежде всего вопросы инфляции, включая продовольственную инфляцию. Все мы понимаем, что рост инфляции в Казахстане (правда, эта ситуация наблюдается во всех сопредельных странах и в мировой экономике), тем не менее, мы живем здесь. Рост инфляции в Казахстане – это серьезнейшая угроза дальнейшему экономическому развитию нашей страны и социальному благополучию. Это серьезнейшая угроза», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
По словам Президента, Национальный банк и Правительство должны вплотную заниматься этими вопросами.
«Кроме того, задача Национального банка – постоянно держать в поле зрения состояние Национального фонда. Мы совершенно обоснованно в период пандемии использовали средства Нацфонда, а также вопросы поддержания бюджета. Но в задачах стратегического плана пополнять резервы Нацфонда, тем более цены на энергоресурсы имеют тенденцию к росту. Эти две задачи, как и другие, должны постоянно находиться в порядке приоритетных задач», - заключил Глава государства.