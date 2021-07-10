РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:35, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Уделить особое внимание вопросам инфляции поручил Президент РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил особое внимание уделить вопросам инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В списке приоритетных задач должны стоять прежде всего вопросы инфляции, включая продовольственную инфляцию. Все мы понимаем, что рост инфляции в Казахстане (правда, эта ситуация наблюдается во всех сопредельных странах и в мировой экономике), тем не менее, мы живем здесь. Рост инфляции в Казахстане – это серьезнейшая угроза дальнейшему экономическому развитию нашей страны и социальному благополучию. Это серьезнейшая угроза», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    По словам Президента, Национальный банк и Правительство должны вплотную заниматься этими вопросами.

    «Кроме того, задача Национального банка – постоянно держать в поле зрения состояние Национального фонда. Мы совершенно обоснованно в период пандемии использовали средства Нацфонда, а также вопросы поддержания бюджета. Но в задачах стратегического плана пополнять резервы Нацфонда, тем более цены на энергоресурсы имеют тенденцию к росту. Эти две задачи, как и другие, должны постоянно находиться в порядке приоритетных задач», - заключил Глава государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!