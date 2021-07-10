Уделить особое внимание вопросам инфляции поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил особое внимание уделить вопросам инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В списке приоритетных задач должны стоять прежде всего вопросы инфляции, включая продовольственную инфляцию. Все мы понимаем, что рост инфляции в Казахстане (правда, эта ситуация наблюдается во всех сопредельных странах и в мировой экономике), тем не менее, мы живем здесь. Рост инфляции в Казахстане – это серьезнейшая угроза дальнейшему экономическому развитию нашей страны и социальному благополучию. Это серьезнейшая угроза», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, Национальный банк и Правительство должны вплотную заниматься этими вопросами.

«Кроме того, задача Национального банка – постоянно держать в поле зрения состояние Национального фонда. Мы совершенно обоснованно в период пандемии использовали средства Нацфонда, а также вопросы поддержания бюджета. Но в задачах стратегического плана пополнять резервы Нацфонда, тем более цены на энергоресурсы имеют тенденцию к росту. Эти две задачи, как и другие, должны постоянно находиться в порядке приоритетных задач», - заключил Глава государства.