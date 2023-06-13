Удельный вес племенного КРС вырос в Казахстане на 6,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О повышении генетического потенциала животноводчества заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 10 лет повысился генетический потенциал животноводства. За счет усиления мер государственной поддержки вырос удельный вес племенных животных по всем видам скота», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, удельный вес племенного КРС вырос с 7% до 13,5% к общему поголовью КРС.

«Также увеличилось количество фермерских хозяйств, вовлеченных в процесс селекционной и племенной работы и породного преобразования с 6 тысяч до 22 тысяч в 2022 году. В рамках поручений Главы государства проведена работа по дальнейшему совершенствованию механизма субсидирования животноводства. С учетом замечаний контролирующих органов из правил субсидирования исключены нормы, содержащие коррупционные риски», - добавил министр.