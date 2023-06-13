РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Удельный вес племенного КРС вырос в Казахстане на 6,5%

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О повышении генетического потенциала животноводчества заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 10 лет повысился генетический потенциал животноводства. За счет усиления мер государственной поддержки вырос удельный вес племенных животных по всем видам скота», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, удельный вес племенного КРС вырос с 7% до 13,5% к общему поголовью КРС.

    «Также увеличилось количество фермерских хозяйств, вовлеченных в процесс селекционной и племенной работы и породного преобразования с 6 тысяч до 22 тысяч в 2022 году. В рамках поручений Главы государства проведена работа по дальнейшему совершенствованию механизма субсидирования животноводства. С учетом замечаний контролирующих органов из правил субсидирования исключены нормы, содержащие коррупционные риски», - добавил министр.


    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!