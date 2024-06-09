Ударом молнии убило двух военнослужащих погранслужбы Азербайджана

Ударом молнии убило двух военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

При исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) в результате удара молнии скончались майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу и солдат Нагиев Али Эльшан оглу.

Как сообщили в Государственной пограничной службы Азербайджана, по факту ведется расследование.

— Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желает им терпения, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня в Чехии от удара молнии пострадали 18 человек. Из них девять детей. ЧП произошло в воскресенье во дворцовом парке, где проходил детский праздник. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось реанимировать несколько человек.