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    13:44, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

    гроза
    Фото: freepik.com

    В воскресенье на севере Чехии произошло ЧП. В парке города Либерец, где проходил детский праздник, от удара молнии пострадали 18 человек. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    На севере Чехии в городе Либерец в результате ударе молнии пострадали восемнадцать человек. Из них девять детей.

    ЧП произошло в воскресенье во дворцовом парке, где проходил детский праздник. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось реанимировать несколько человек.

    Большинство пострадавших доставлены в больницы Либереца и города Яблонец-над-Нисоу. Еще одного человека отправили в одну из клиник Праги на вертолете. Семь человек, как сообщается, во время госпитализации находилисьв тяжелом состоянии.

    Теги:
    Чехия Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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