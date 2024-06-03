В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

В воскресенье на севере Чехии произошло ЧП. В парке города Либерец, где проходил детский праздник, от удара молнии пострадали 18 человек. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на Еuronews.

На севере Чехии в городе Либерец в результате ударе молнии пострадали восемнадцать человек. Из них девять детей.

ЧП произошло в воскресенье во дворцовом парке, где проходил детский праздник. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось реанимировать несколько человек.

Большинство пострадавших доставлены в больницы Либереца и города Яблонец-над-Нисоу. Еще одного человека отправили в одну из клиник Праги на вертолете. Семь человек, как сообщается, во время госпитализации находилисьв тяжелом состоянии.