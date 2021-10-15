РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:06, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ударивший судоисполнителя алматинец подал иск в суд

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец, ударивший судебного исполнителя в ходе мероприятия по сносу пристройки к жилому дому, подал иск в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе алматинского городского суда отметили, что от Максота Искакова поступил иск о признании незаконными действий частного судебного исполнителя. Предварительное слушание назначено на 5 ноября.

    Напомним, 4 октября в Алматы судоисполнителя несколько раз ударили на мероприятии по сносу пристройки к жилому дому. Видео инцидента появилось в соцсетях. В республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили, что хозяин дома нанес судебному исполнителю несколько ударов в область ребер и легкого. Побои были произведены в присутствии сотрудников полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Алматы Суды Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!