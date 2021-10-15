Ударивший судоисполнителя алматинец подал иск в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец, ударивший судебного исполнителя в ходе мероприятия по сносу пристройки к жилому дому, подал иск в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе алматинского городского суда отметили, что от Максота Искакова поступил иск о признании незаконными действий частного судебного исполнителя. Предварительное слушание назначено на 5 ноября.

Напомним, 4 октября в Алматы судоисполнителя несколько раз ударили на мероприятии по сносу пристройки к жилому дому. Видео инцидента появилось в соцсетях. В республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили, что хозяин дома нанес судебному исполнителю несколько ударов в область ребер и легкого. Побои были произведены в присутствии сотрудников полиции.